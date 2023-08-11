ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم

اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس الحالي للدولة، جو بايدن، أصيب بالجنون وأنه “كارثة نفسية” لأمريكا.

وكتب ترامب في حسابة على موقع التواصل الاجتماعي “Truth Social: “أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبيًا وغير كفؤ، أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله”.

وأشار ترامب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات “الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهددة” التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.

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وختم ترامب: “إنه (بايدن) كارثة نفسية يقود بلادنا إلى الجحيم!”.