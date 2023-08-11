على خلفية هجوم سيبراني.. تخوف إسرائيلي من تسريب معلومات خاصة بـ"نتنياهو"

كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، النقاب عن تخوف إسرائيلي داخلي من تسريب معلومات خاصة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد الهجوم السيبراني على مستشفى وسط البلاد قبل يومين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية تتخوف من تسريب معلومات شخصية لنتنياهو من مستشفى “معياني هايشوعا” الواقعة في مدينة بني براك بوسط إسرائيل، بعد وقوع هجوم سيبراني استهدف المستشفى نفسها الثلاثاء الماضي.

חשש עולה כי מידע רגיש של ביה”ח מעייני הישועה הודלף בעקבות מתקפת הסייבר שחווה. הדיווח של @AmichaiStein1 והאפשרות שמידע של מטופלים יועלה לרשת, ובין היתר, גם של המטופל מספר 1 – רה”מ נתניהו

#חדשותהערב pic.twitter.com/yC6rsN5RQH — כאן חדשות (@kann_news) August 10, 2023

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك تخوفا كبيرا يسري في أروقة السلطات الإسرائيلية من احتمالية تسريب معلومات حساسة لمستشفى “معياني هايشوعا” بمدينة بني براك، ربما تتعلق بالمريض رقم 1 في المستشفى، وهو بنيامين نتنياهو.

إعلام: موقع الموساد الإلكتروني والتأمين الوطني ومواقع إسرائيلية عدة تتعرض لهجوم سيبراني قوي

ويشار إلى أن وزارة الصحة قد فتحت تحقيقا، الثلاثاء الماضي، مع هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية بشأن هجوم سيبراني تعرضت له حواسيب المستشفى، والتحقيق في مدى تسريب معلومات وأسماء للمرضى ومواد طبية.

وطالبت إدارة المستشفى الإسرائيلية الجمهور والمرضى عدم الوصول إلى المستشفى، بعد الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى، على خلفية اختراق حواسيب المستشفى نفسها.

وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، لهجوم إلكتروني، في شهر أبريل/نيسان الماضي، وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى “أنونيموس سودان” قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.

وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران ومدن أخرى أخرى احتفالا بهذا اليوم.

وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.