مقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين إثر كمين في ريف‌ دير الزور السورية

أفاد مصدر أمني لـ”سبوتنيك”، اليوم الجمعة، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف‌ دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

دمشق- سبوتنيك. وأوضح المصدر أن “مسلحين تابعين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية “تي2″، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي”.

يذكر أن اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بين مجموعات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول النفط والغاز في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

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وأسفرت الاشتباكات المتواصلة حتى إعداد هذا التقرير، عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، مع توسع رقعة الاشتباكات التي اندعلت على خلفية السيطرة والنفوذ وتوزيع النفط السوري المسروق، وتقاسم الثروات في المنطقة.