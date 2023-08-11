الضباط الإداريون في ولاية القضارف السودانية يعلنون جاهزيتهم لإسناد الجيش

أعلن الضباط الإداريون في ولاية القضارف السودانية، أمس الخميس، استعدادهم للتجاوب مع نداء الاستنفار والتعبئة وتقديم الدعم للقوات المسلحة في المعارك التي تشهدها البلاد.

وقالت وكالة “سونا” السودانية، إن “إعلان الضباط الإداريين جاء خلال اجتماع جمعهم مع وزير الحكم الاتحادي، المهندس محمد كورتكيلا صالح، ووالي القضارف المكلف، الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب”.

ودعا الضباط إلى ضرورة التركيز على التدريب والتنقل بين الولايات وإصلاح الخدمة المدنية وفقًا للقوانين، وتوفير الحماية اللازمة لها، بحسب قولهم.

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وطالب الضباط الإداريون في القضارف، بإعادة النظر في بعض القوانين لتعزيز إيرادات الولايات، بالإضافة إلى تطوير الحكم المحلي وتنظيم عمل الضباط الإداريين من خلال إصدار قانون جديد.

من جانبه، شدد الوزير صالح الدور، على أهمية الدور المهم الذي يلعبه الضابط الإداري في الحكم وتقديم الخدمات للمجتمع، مشيرا إلى الرؤية المعدة من قبل الوزارة لتعزيز دور الضابط الإداري واستعادة مكانته، بحسب قوله.

يشار إلى أن الاجتماع حضره مستشار وزارة الحكم الاتحادي، عبد الله التوم الإمام، وأمين عام حكومة ولاية القضارف بالنيابة، يعقوب محمد العبيد.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، أمس الخميس، ضبط كمية من الأسلحة والذخائر شرقي البلاد، لافتا إلى أنها كانت في طريقها لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضده، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفذت شعبة العمليات الخاصة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة.

وتتواصل، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.