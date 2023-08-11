مدير وكالة "روسكوسموس" يحدد مواعيد إطلاق 3 بعثات روسية إلى القمر

أعلن يوري بوريسوف، مدير وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، اليوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق وحدة الهبوط الأوتوماتيكي “لونا – 26” الروسية إلى القمر، في عام 2027، وإطلاق مهمة “لونا – 27” إلى القمر، في عام 2028 ، وكذلك إطلاق وحدة “لونا – 28″، بعد عام 2030.

سبوتنيك. وأضاف رئيس “روسكوسموس” أن “روسيا والصين ستتجهان نحو تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر وبناء قاعدة قمرية بعد إطلاق مهمة “لونا -28”.

وسائط متعددة “لونا-25″… أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث

وأوضح بوريسوف أن “لونا” ستكون منصة انطلاق لاستكشاف الفضاء السحيق والكواكب البعيدة على المدى الطويل”، مشيرا إلى أن “هذه المهام الأربع مخصصة لمجموعة من الدراسات التلقائية للقمر”، وأضاف: “بعدها سننتقل مع زملائنا من الصين إلى المرحلة التالية، وهي إمكانية زيارة مأهولة إلى القمر وبناء قاعدة على القمر”.

وأطلقت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، اليوم الجمعة، أول محطة قمرية روسية منذ ما يقرب من 50 عاما من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية.

تفاصيل المهمة التي ستنفذها مركبة “لونا-25” الروسية على القمر

وأفاد مراسل “سبوتنيك”، بأن الصاروخ “سويوز 2.1 بي”، الذي يحمل المركبة الفضائية “لونا – 25” انطلق من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية، باتجاه الفضاء.

ومن المقرر أن تصبح المركبة “لونا – 25” أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس/ آب الجاري.