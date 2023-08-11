السفير الروسي لدى واشنطن: تخصيص مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا لن يغير الوضع

صرّح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، بأن طلب الولايات المتحدة تخصيص مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض أو يؤدي إلى هزيمة روسيا.

واشنطن- سبوتنيك. جاءت تصريحات أنطونوف تعليقا على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونغرس تخصيص مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا.

وأوضح السفير الروسي: “ألاحظ أن واشنطن تطيل أمد الصراع، يمكن ملاحظة نوع من الرغبة المجنونة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، كل هذه الطموحات محكوم عليها بالفشل”.

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وأضاف أنطونوف، وفقا لما نشرته السفارة الروسية في واشنطن: “الإدارة الأمريكية تنتهز أي فرصة لإظهار رغبتها في مساعدة كييف حتى آخر أوكراني”.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، من الكونغرس مبلغ 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية، خلال العام المقبل.

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وجاء في رسالة موجهة من بايدن إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض، أن “الحزمة تتضمن 9.5 مليار دولار لإرسال معدات إلى أوكرانيا وتجديد مخزونات وزارة الدفاع، إضافة إلى 3.6 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباري والدفاعي”، وطلب بايدن من الكونغرس تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية إلى أوكرانيا.