22 مصابا إثر زلزال ضرب ولاية ملاطية التركية

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة 22 شخصا، أصيبوا بجروح طفيفة، وعدم سقوط قتلى جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية، أمس الخميس.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير التركي أن “الإصابات جاءت نتيجة الخوف والذعر وقفز المصابين من أماكن مرتفعة”.

وأفاد يرلي قايا، بأن “فرق الإنقاذ التركية ما زالت تواصل جهودها في المنطقة لإجراء المسح الميداني بعد وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته 5.3 درجات وكان مركزه في منطقة يشيليورت في ملاطية”.

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وأشار يرلي قايا، إلى أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الزلزال تسبب في انهيار مبنى مهجور، وميلان في مبنيين تضررا سابقًا من زلزال قهرمان مرعش، في فبراير/ شباط الماضي، وما زالت الجهود مستمرة لتقييم الأضرار وتقديم الدعم اللازم للمتضررين”.

وأعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أمس الخميس، أن منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوبي تركيا، قد شهدت زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب الهيئة.

يشار إلى أن ولايتي أضنة وعثمانية جنوبي تركيا، قد شهدتا زلزالا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، في 25 من الشهر الماضي.

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وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.