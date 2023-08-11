مدير وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوروجيه لم تتأثر باعتراض مسيرة فوق إنيرهودار

صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بأن إسقاط الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار، يوم الأربعاء الماضي، لم يكن لها تأثير على سلامة محطة “زابوروجيه” للطاقة النووية.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف غروسي أن “خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوبي أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل، سمعوا عدة إنذارات غارات جوية على مستوى البلاد، في اليوم السابق”، مشددا على أن “جميع فرق السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر”.

وأبلغت الأجهزة الأمنية الروسية، الأربعاء الماضي، بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه محطة “زابوروجيه”، في إنيرهودار.

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وقالت قوات الأمن الروسي، في وقت لاحق، إن “طائرة دون طيار حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوروجيه”.

يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ”ناتو” ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات “ليوبارد”.