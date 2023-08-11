ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي الصينية إلى 29 قتيلا

أعلنت وسائل إعلام صينية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي شمال شرقي الصين، إلى 29 قتيلا، بالإضافة إلى فقدان 16 آخرين.

بكين- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الصيني المركزي، بأن “حتى العاشر من أغسطس/ آب، توفي 29 شخصا جراء الكوارث الطبيعية في مقاطعة خبي”.

ولا يزال هناك 16 شخصًا في عداد المفقودين، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية، كما أعلنت السلطات في بكين، الأسبوع الماضي، عن وفاة 11 شخصًا جراء الفيضانات التي تأثر بها أكثر من مليون شخص.

الصين… 11 قتيلا و27 مفقودا في فيضانات في منطقة بكين

وأشارت السلطات الصينية إلى انهيار 59 ألف مبنى وتضرر 147 ألف مبنى آخر بشكل كبير، وأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الكارثة لا يزال يتم تقييمه.

وفي وقت سابق، لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة “بكين ديلي”، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص.