الخارجية الروسية: معايير مشروع "مركز توزيع الغاز" في تركيا لا تزال قيد المناقشة

موسكو – سبوتنيك. وقال بيريتشيفسكي، لوكالة “سبوتنيك”: “بخصوص التنفيذ المباشر لهذه المبادرة (مركز توزيع الغاز في تركيا)، فلا تزال معاييرها قيد البحث، بما في ذلك على أعلى مستوى”.

وأشار بيريتشيفسكي إلى أن اختيار تركيا لتنظيم مركز لتوزيع الغاز ليس من قبيل الصدفة. مضيفًا بأن “دورها (تركيا) نما في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ كبلد لعبور الغاز، مع تشغيل خط أنابيب الغاز “التيار التركي”. في الوقت نفسه، يعد التعاون بين موسكو وأنقرة في قطاع الغاز ذي طبيعة استراتيجية ولا يخضع للظروف السياسية”.