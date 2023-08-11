إعلام: كوريا الشمالية تعتزم فتح الحدود أمام مواطنيها قريبا

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الجمعة، بأن كوريا الشمالية التي تغلق حدودها بسبب جائحة “كورونا” تعتزم فتحها بشكل محدود قريبا.

وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن كوريا الشمالية من المتوقع أن تفتح حدودها رسميا، في وقت قريب، وهو ما نُقل عن وكالة “كوريو” للسفر في الصين.

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وأوضحت الوكالة تلقيها ردا من قبل المسؤولين في كوريا الشمالية، بأن فتح حدود البلاد سيكون قريبا ولم تتمكن من تأكيد موعد محدد لفتح الحدود، مضيفة أن البلد الشمالي ستفتح حدودها أمام مواطنيها في البداية، وهو الأمر الذي يمنح فرصا للطلاب والعمال ورجال الأعمال والدبلوماسيين الشماليين لدى الصين للقائهم مع أفراد عائلاتهم، بحسب الوكالة.

وتوقعت الوكالة أن توسع كوريا الشمالية نطاق فتح الحدود أمام الدبلوماسيين ومسؤولي المنظمات غير الحكومية كبداية ثم تنطلق إلى السياح أيضا، على أن يستخدم المواطنون الكوريون الشماليون العائدون إلى وطنهم القطارات في البداية، على أن يتبعها السفر عبر الرحلات الجوية إلى كوريا الشمالية، بحسب الوكالة.

ويشار إلى أن بيونغ يانغ قد أغلقت حدود البلاد على خلفية جائحة “كورونا”، منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2020، في وقت أبدت بعض العلامات على فتح تلك الحدود، وبدأتها برفع إلزامية ارتداء “كمامة الوجه” المطبقة على مواطنيها، منذ يوليو/ تموز من العام الحالي.

وتلت تلك الخطوة المهمة عوة وفدين روسي وصيني إلى بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع هدنة الحرب الكورية، في الشهر الماضي.