مجلس النواب المصري يطالب بتوفير الاعتمادات المالية لتمكين وكالة الفضاء في البلاد

استعرضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد بدوي، أمس الخميس، موازنات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعام المالي الجديد 2023/2024.

وأفادت صحيفة “اليوم السابع”، اليوم الجمعة، بأن لجنة الاتصالات في مجلس النواب، قد طالبت بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لوكالة الفضاء المصرية، للعام المالي المقبل، بزيادة 400 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية، بحسب الصحيفة.

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وأضافت اللجنة في طلبها ضرورة ترحيل مبلغ 50 مليون جنيه من البند الأول للمباني السكنية إلى بند المباني غير السكنية، شريطة أخذ موافقة وزارتي المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وكانت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري قد أقرت عددا من الاختصاصات المهمة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأسها تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى البريد وأمن الفضاء المعلوماتي.

وكانت مصر قد أعلنت، الشهر الماضي، الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي “مصر سات 2” بالتعاون مع الجانب الصيني.

وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أنه “تم إنهاء عملية التجميع والاختبار في وكالة الفضاء المصرية”، مضيفة أن “ذلك يأتي تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين”.

من جانبه، أكّد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشيانج، أنه بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي “مصر سات 2″، ستصبح مصر أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، الذي سيعزز بشكل كبير تطوير صناعة الفضاء في مصر، بحسب قوله.

وأوضح السفير الصيني أن “مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”.

ولفت إلى أنه، في عام 2014، وقعت مصر والصين، اتفاقية تعاون لتحديد التعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بعد، وفي 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعي “مصر سات 2”.