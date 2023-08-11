عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، على الهواء على قناة “نيوزماكس” التلفزيونية، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي: “أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة”.

ترامب: بايدن “كارثة نفسية” ويقود بلادنا إلى الجحيم

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.