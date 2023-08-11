القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي هاجم نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوروجيه، ودمر أيضًا أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة: “تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه”.

ووفقا للوزارة: “تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و43 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه”.

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وأضافت: “الطيران العملياتي – التكتيكي والجيش وقوات القذائف والمدفعية من القوات المسلحة الروسية ضربت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 مقاطعة”.