طائرة مسيرة تركية تستهدف 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق… فيديو

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، وذلك ردا على مصرع عدد من جنوده بهجمات شمالي العراق.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه “تم تحييد 3 “إرهابيين” من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية “المخلب- القفل”.
وأضاف البيان: “بذلك يرتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة، منذ أمس الخميس، إلى 7 ضحايا”.
Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen… pic.twitter.com/ZjFlUrsvWU
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2023
شهدت، الأيام الماضية، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرضت قواته لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.
يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم “المخلب – القفل” لاستهداف معاقل مقاتلي “بي كي كي” شمالي العراق.
وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.
وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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