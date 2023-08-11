طائرة مسيرة تركية تستهدف 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق… فيديو

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، وذلك ردا على مصرع عدد من جنوده بهجمات شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه “تم تحييد 3 “إرهابيين” من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية “المخلب- القفل”.

وأضاف البيان: “بذلك يرتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة، منذ أمس الخميس، إلى 7 ضحايا”.

Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen… pic.twitter.com/ZjFlUrsvWU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2023

شهدت، الأيام الماضية، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرضت قواته لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك. يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم “المخلب – القفل” لاستهداف معاقل مقاتلي “بي كي كي” شمالي العراق.

وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.