إعلام: الصواريخ الألمانية المسلمة لأوكرانيا بـ"نظام مقيد"

ذكرت صحيفة أن القوات المسلحة الألمانية “البوندسفير” طلبت من الشركة المصنعة لصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز “تاوروس” الحد من مداها قبل إرسالها إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان الصحيفة: “بهذه الطريقة، يحاول المستشار أولاف شولتس استبعاد احتمال تنفيذ ضربات أوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى ويقال إنه يعتزم الموافقة على تسليم “تاوروس” فقط بعد أن يكون مقتنعًا بوجود قيود”.

كما قال خبراء الصناعة في بيان في صحيفة “داس إرسته”، سوف يستغرق الأمر عدة أسابيع لإجراء التغييرات الفنية.

وفي اليوم السابق، ذكرت البوابة الإخبارية “تي أون لاين”، نقلاً عن مصادر في الحزب الديمقراطي الحاكم “إس بي دي”، أن ألمانيا ستعلن قريبًا قرارًا نقل صواريخ “تاوروس” إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أوضحت الحكومة الألمانية مرارًا أن توريد هذا النوع من الأسلحة لا يعتبر أولوية ودون اتفاق مع الشركاء في الناتو والولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ”ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.