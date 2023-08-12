أمريكا: مستعدون لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات "إف-16" إذا عجزت الدول الأوروبية عن ‏ذلك

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا ‏منفتحة على إمكانية تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات “إف -16″، إذا اجتازت الدول ‏الأوروبية قدرتها على تدريبهم.‏

واشنطن – سبوتنيك. وأضاف كيربي للصحفيين: “إذا تم اجتياز القدرة على التدريب في أوروبا، فنحن بالتأكيد منفتحون على تدريب الطيارين الأوكرانيين هنا في أمريكا”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من أمس الخميس، مبلغ 24 مليار دولار من الأموال الإضافية لأوكرانيا، والتي تشمل 13.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و7.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

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وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أمس الخميس، إن الشعب الأمريكي يتفهم سبب طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المزيد من المليارات من المساعدات لأوكرانيا، على الرغم من استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجع الدعم للمساعدة الأمريكية لكييف.