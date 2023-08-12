بريطانيا ترحب بعزم مجموعة "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا

أعربت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بعزم أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” تسوية الوضع في النيجر سلميا.

موسكو- سبوتنيك. ونشرت الحكومة البريطانية بيانا قالت فيه إن “لندن تدعم دعوة المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في النيجر”، مؤكدة “ترحيبها بعزم دول مجموعة الإيكواس استخدام كل الوسائل للتوصل إلى تسوية سلمية”.

ودعت مجموعة الـ”إيكواس”، في وقت سابق أمس، جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة إلى دعم مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وسائط متعددة الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي

يذكر أنه، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن جيش النيجر عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس محمد بازوم، وأدان زعماء معظم الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ما وصفوه بالانقلاب على السلطة.

واعتمد المشاركون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خطة، في أوائل أغسطس/ آب الجاري، في حالة التدخل العسكري في النيجر.

الولايات المتحدة تتوعد بمحاسبة قادة انقلاب النيجر حال تعرض بازوم للأذى

وتعد جمهورية النيجر، مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من اليورانيوم، التي تعتمد عليها فرنسا.