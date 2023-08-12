أوكرانيا تحصل على نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وألفي صاروخ من الاتحاد الأوروبي

أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا، خلال الأشهر الماضية.

موسكو- سبوتنيك. وأكد ستانو أن الدول الأعضاء قدمت نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة لأوكرانيا بلغت 1.1 مليار يورو.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى هدفه المطلوب، والذي يتمثل في تزويد كييف بمليون ذخيرة، بحلول ربيع عام 2024.

دبلوماسي روسي يستبعد إعادة إعمار أوكرانيا في حال استمرار “ضخ الأسلحة”

وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تسليم 220 ألف ذخيرة متنوعة لأوكرانيا، في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه منذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء.

البنتاغون: أمريكا تزيد من إنتاج قذائف المدفعية إلى أوكرانيا

وكتب شميهال على قناته في “تلغرام”: “هذا العام، اجتذبت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، أكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا”.

وفي وقت سابق، قال وزير المال الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن “موازنة الدولة قد يتم تعديلها هذا العام، في حين تأمل السلطات في ألا يقل حجم التمويل الخارجي للميزانية، في عام 2024 عن عام 2023”.