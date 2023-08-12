ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 67

أعلنت مقاطعة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية، في بيان صحفي، إن عدد الوفيات بسبب حرائق الغابات في هاواي ارتفع إلى 67.

سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما أوضح حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، أن عدد الضحايا ارتفع إلى “59 حالة وفاة”، مضيفا: “دون شك سيكون هناك المزيد من القتلى، لا نعرف العدد النهائي”.

وفي وقت سابق، قالت السلطات المحلية إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرين في حرائق غابات اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في هاواي.

وحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، مع استمرار اشتعال النيران وانتشار الفرق للبحث في المناطق المتفحمة، فيما شكلت الخسائر في الأرواح زيادة مذهلة عن التقارير السابقة التي قالت إن عدد الضحايا وصل إلى 6 أشخاص فقط.

Very sad to see what’s happening Maui. Prayers up. pic.twitter.com/zFsuyow6T5 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 10, 2023

ويتحدث الناجون عن حالات الفرار المروعة بالسيارات أو القوارب، فيما يظل العديد من السكان بعيدين عن منازلهم، ولا يعرفون ما إذا كان سيتم ترك أي شيء سوى الرماد عند عودتهم.

وقال حاكم هاواي جوش جرين، إن “الكثير من مجتمع ماوي الغربي في لاهاينا، قد دُمر ونزحت مئات العائلات هناك”. وقال مسؤولو المحافظة إن “أكثر من 270 مبنى تأثر في لاهاينا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء الجزيرة”.

وتم استخدام ثلاث طائرات هليكوبتر من خفر السواحل والبحرية الأمريكية في جهود البحث والإنقاذ على طول ساحل ماوي الغربي، ووصل فريق فيدرالي، يوم الأربعاء الماضي، للمساعدة في جهود البحث، حسبما قال مسؤولون.