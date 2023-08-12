الكويت ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان الناقلة "صافر"

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن استكمال خطتها التشغيلية لتفريغ النفط الخام من الخزان العائم “صافر” الموجود قبالة ميناء الحديدة في اليمن، والذي يحمل حمولة تقدر بـ 1.14 مليون برميل.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن الوزارة بيانا أكدت فيه تقديرها للجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكل الدول المشاركة التي ساهمت في نجاح هذه المهمة.

وأشادت الخارجية الكويتية في بيانها بالجهود التي ساهمت في تسريع إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية.

الخارجية السعودية تعلق على اكتمال تفريغ ناقلة النفط “صافر” في اليمن

وأعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن عملية تفريغ ناقلة النقط المتهالكة “صافر”، تم ‏استكمالها، أمس الجمعة، وكتب على موقع “إكس”: “هدف الحكومة اليمنية الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة، بينما أكثرت جماعة “أنصار الله” اليمنية من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثماني سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان”.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، انطلاق عملية نقل أكثر من مليون برميل من الخام، من الناقلة “صافر” إلى السفينة البديلة “اليمن” (نوتيكا سابقا)، مؤكدة أنه من المقرر إنجاز العملية خلال 19 يومًا.