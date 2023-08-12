ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات الطلب

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بعد توقع وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلصا في المعروض، ما جعل النفط يحقق مكاسب، للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2022.

وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “عقود خام برنت الآجلة ارتفعت بقيمة 41 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 86.81 دولار للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 83.19 دولار للبرميل عند التسوية”.

سياسي عراقي: الحديث عن قانون جديد للنفط والغاز لعبة حكومية بغرض الهروب من المسؤولية

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.37% و0.49% على التوالي، وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا، في يونيو/ حزيران الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي آخر، في هذا الشهر.

يذكر أنه، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن حصة روسيا من واردات الهند النفطية تجاوزت الـ40% للمرة الأولى.

قطع خط أنابيب النفط “دروجبا” في اتجاه ألمانيا بسبب تسرب

وذكرت البيانات الاقتصادية الهندية أن موسكو قدمت، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، نحو 40.4% من جميع إمدادات النفط إلى الدولة الواقعة جنوبي آسيا.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي الموردين الآخرين نحو 36%، بينهم العراق 18% والمملكة العربية السعودية 12% والإمارات العربية المتحدة 6%. كما سجلت نحو 4% من واردات الهند النفطية من الولايات المتحدة و3% من الكويت.