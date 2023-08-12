استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها لفترة وجيزة

استؤنفت حركة المرور على جسر القرم، بعد فترة وجيزة من تعليقها مؤقتا، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق.

موسكو- سبوتنيك. وقالت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على الجسر في بيان عبر تطبيق “تلغرام”: “تم استعادة حركة المركبات على جسر القرم”.

وكانت حركة المركبات قد تم تعليقها، في وقت سابق اليوم مؤقتا، حيث طلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

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وفي وقت سابق، اعترف رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، فاسيلي ماليوك، علانية بتورط كييف في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وقال ماليوك خلال تقديم طابع بريدي مخصص لعمل إدارة أمن الدولة: “هناك العديد من العمليات المختلفة، والعمليات الخاصة، وبعضها سنتحدث عنه للجميع بعد “الانتصار”.

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وأضاف: “لن نتحدث عن الأعمال الأخرى على الإطلاق، ارتدى زميلي اليوم قميصًا مناسبًا، هذا واحد من التطبيقات، وهي تدمير جسر القرم، في 8 أكتوبر من العام الماضي”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 تموز/ يوليو الماضي، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.