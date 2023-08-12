مصرع وإصابة 40 شخصا جراء انهيار مسجد في نيجيريا

أدى انهيار مسجد في ولاية كادونا شمالي العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين، أمس الجمعة.

القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة “نيجيريان تريبون”، انهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، وتم نقل 30 شخصا على الأقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب الصحيفة.

وأفادت إحدى الناجيات من الحادث أن الانهيار وقع أثناء صلاة العصر إذ سمعوا صوتا قويا وشاهدوا المسجد ينهار على المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، ووفقًا للصحيفة، فإن المسجد، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 150 عاما، كان مكتظًا بالمصلين في ذلك الوقت.

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يذكر أن الشرطة النيجيرية أعلنت، يوم الخميس الماضي، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بأعيرة نارية بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد، حيث يسود العنف بين رعاة الماشية والمزارعين.

وقال ألفريد ألابو، المتحدث باسم شرطة بلاتو إن “الهجمات وقعت، في الساعات الأولى من يوم الخميس، عندما اقتحم مسلحون مجهولون قرية تاكوام لورو وأطلقوا النار وقتلوا 17 شخصا، قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين في قرية لايووك القريبة”، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة ” The Punch”.