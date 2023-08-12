القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام 20 طائرة مسيرة استهدف مواقع في شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية أنه “تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم”، مشيرة إلى أن “الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار”.

وفي وقت سابق، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات “الغرب” التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن “القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك”.

وأوضح زيبنسكي لـ”سبوتنيك”: “استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية”.

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وأضاف زيبنسكي أن “القوات الروسية تمكنت، خلال اليوم الماضي، في صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك”.

وتابع زيبنسكي، قائلا: “نفذ العدو، خلال يوم، 4 هجمات مضادة عبر وحدات اللواء الرابع عشر الميكانيكي واللواء الحادي والأربعين الميكانيكي، ولواء الإنزال الجوي الخامس والعشرين على مواقع قواتنا في منطقة سينكوفكا ومانكوفكا”.