أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم السبت، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم.

موسكو – سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق “تليغرام”: “فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم. يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة”.

يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية، في وقت سابق اليوم، حركة المرور على جسر القرم ثم استؤنفت بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام 20 طائرة مسيرة استهدف مواقع في شبه جزيرة القرم

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه “تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم”، مشيرة إلى أن “الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تسيطر على 4 نقاط أوكرانية حصينة على محور كوبيانسك وتصد 7 هجمات

في سياق متصل، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات “الغرب” التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن “القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك”.