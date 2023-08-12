شويغو يتفقد تجمع القوات الروسية في منطقة القطب الشمالي

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تفقد وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي. حلّق وزير الدفاع، مع رئيس “روساتوم”، أليكسي ليكاتشيف، فوق حقل التدريب المركزي”.

تم إنشاء حقل التدريب المركزي لروسيا في أرخبيل نوفايا زيمليا بين بحر بارنتس وكارا، في عام 1954.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في الفترة من 1954 إلى 1990 ، تم إجراء 132 اختبارًا لانفجار الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وتحت الأرض وتحت الماء. إجمالي قوتها 94% من قوة جميع التفجيرات النووية المنتجة في الاتحاد السوفيتي. يغطي المكب مساحة 90.2 ألف كم مربع، منها 55 ألف كم مربع يقع على الأرض. وهي تشمل ثلاثة مواقع رئيسية: خليج تشيرنايا جوبا والساحل الجنوبي لمضيق ماتوشكين شار وموقع الاختبار الشمالي نوفايا زيمليا في شبه جزيرة سوخوي نوس.