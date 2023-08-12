نائب رئيسة تايوان يستعد لزيارة أمريكا وسط مخاوف من تصعيد عسكري صيني

يتوجه وليام لاي، نائب الرئيسة التايوانية، اليوم السبت، إلى باراغواي، حيث تتضمن رحلته التوقف ذهابا وإيابا في نيويورك وسان فرانسيسكو، وذلك وسط مخاوف من تصعيد عسكري صيني.

ويسافر لاي إلى باراغواي، التي تحتفظ بعلاقات رسمية مع تايوان، للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها الجديد.

وقال لاي على موقع “إكس”، إنه سيغادر قريبًا إلى العاصمة أسونسيون لحضور حفل تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا، معرباً عن حماسته لـ”لقاء الأصدقاء الأمريكيين” خلال الرحلة، بحسب قوله.

Departing soon for #Asuncion to attend @SantiPenap’s inauguration & convey to him & the people of #Paraguay the best wishes of @iingwen & #Taiwan. Looking forward to meeting with @MaritoAbdo to express thanks for his staunch support & excited to meet with #US friends in transit. — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) August 12, 2023

ووفقا لمكتب الرئاسة في تايوان، فإنه من المقرر أن يتوقف لاي، المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة المقررة، العام المقبل، في نيويورك، يوم 12 أغسطس/ آب الجاري، في طريقه إلى باراغواي ثم في سان فرانسيسكو، يوم 16 أغسطس، خلال رحلة عودته إلى تايوان.

ولم تقدم تايبه ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة.

تايوان تجري تدريبات عسكرية تحاكي صد هجوم على مطارها الدولي الرئيسي

وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس 2022.

يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.