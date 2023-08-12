دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

أكّد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، المعلومات حول الانفجارات في المدينة، وتم إعلان الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

كتب فيلكول عبر حسابه على “تلغرام”: “كريفوي روغ. انفجارات. نحن لا نصور أو ننشر أي شيء على الإنترنت”.

وذكرت سابقًا وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجار وقع في كريفوي روغ، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتم إعلان الإنذار بعده.

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا

بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي قامت به، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.