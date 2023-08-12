ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزر هاواي الأمريكية إلى 80 شخصا

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التي دمرت مساحات شاسعة من جزر هاواي عقب اندلاعها، خلال الأسبوع الماضي، إلى 80 شخصا.
القاهرة – سبوتنيك. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مسؤولين في مقاطعة ماوي، اليوم السبت، “في تحديث، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أكد المسؤولون أن عدد الضحايا من حرائق الغابات في هاواي، ارتفع إلى 80 شخصا”. وقال مسؤولون إن “رجال الإطفاء يواصلون العمل لإخماد النيران واحتواء الحرائق في عدة مناطق ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة”.
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 67
أمس, 23:30 GMT
واعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن حصيلة الضحايا المذكورة تجعل الكارثة الطبيعية هي الأسوأ في تاريخ الولاية.
وتشهد هاواي منذ أيام حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار “دورا” على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
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