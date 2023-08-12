ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزر هاواي الأمريكية إلى 80 شخصا

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مسؤولين في مقاطعة ماوي، اليوم السبت، “في تحديث، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أكد المسؤولون أن عدد الضحايا من حرائق الغابات في هاواي، ارتفع إلى 80 شخصا”. وقال مسؤولون إن “رجال الإطفاء يواصلون العمل لإخماد النيران واحتواء الحرائق في عدة مناطق ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة”.