"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين

أعلن نادي “بايرن ميونيخ” الألماني، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعقد يمتد لأربعة أعوام مقبلة.

وقال النادي، في بيان له، إن “العقد سينتهي، في موسم 2027″، مشيرا إلى أن “لاعب توتنهام السابق سيرتدي القميص رقم 9 داخل صفوف الفريق البافاري”.

وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن “هاري كين، قدّم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام”. جاء ذلك تعليقًا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع “جوول”.

مجتمع هاري كين يحطم أرقاما قياسية صمدت لعقود

ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين، حتى اليوم، 211 هدفا فقط.