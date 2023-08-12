القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطار عسكري أوكراني في إيفانو فرانكوفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية شنت غارة جوية بصواريخ “كروز” على مطار عسكري أوكراني في مقاطعة إيفانو فرانكوفسك.

وقالت الوزارة: “في 11 أغسطس(آب)، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى موجهة بدقة مطلقة من الجو على مطار عسكري بالقرب من كولوميا في مقاطعة إيفانو فرانكوفسك”.

وأضافت الوزارة: “صد الجيش الروسي ثلاث هجمات شنتها مفارز هجومية من الألوية الآلية 63 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيرغيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي على محور كراسنوليمانسكي، وفقد العدو ما يصل إلى 90 مقاتلًا ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز “دي-20”.

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وتابعت وزارة الدفاع الروسية: “دمرت القوات المسلحة الروسية على محور خيرسون الرادار المضاد للبطارية “AN / TPQ-36″ وتم القضاء على ما يصل إلى 35 فردًا عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا”.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 29 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال اليوم الماضي، في مناطق بلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، وبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوليانوفكا، وأوريفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وبوكروفسكوي في مقاطعة خيرسون، وكذلك فوق مياه البحر الأسود.