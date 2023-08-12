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"باريس سان جيرمان" يعلن رسميا ضم عثمان ديمبلي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن نادي “باريس سان جيرمان”، “التوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة الإسباني لضم اللاعب الفرنسي عثمان بعقد ضم يمتد لـ5 سنوات”.

وأكد النادي الباريسي، في بيان رسمي، أن “عقد ديمبلي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2028″، مشيرا إلى أنه “سيرتدي القميص رقم 23 مع الفريق”.
من جانبه، أكّد نادي “برشلونة”، في بيان له، أن “صفقة انتقال ديمبلي إلى “باريس سان جيرمان”، تمت بمبلغ 50.4 مليون يورو”، مشيرا إلى أن “ديمبلي رحل بعد 6 سنوات قضاها داخل النادي، بعدما خاض إجمالي 185 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 43 آخرين”.
وانتهى عقد عثمان ديمبلي، مع نادي “برشلونة”، في 30 يونيو/حزيران الماضي، علمًا أنه حر في التفاوض مع أي ناد دون موافقة “برشلونة”، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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