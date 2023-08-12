"باريس سان جيرمان" يعلن رسميا ضم عثمان ديمبلي

أعلن نادي “باريس سان جيرمان”، “التوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة الإسباني لضم اللاعب الفرنسي عثمان بعقد ضم يمتد لـ5 سنوات”.

وأكد النادي الباريسي، في بيان رسمي، أن “عقد ديمبلي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2028″، مشيرا إلى أنه “سيرتدي القميص رقم 23 مع الفريق”.

🗣️ Nasser Al-Khelaïfi sur la venue d’Ousmane Dembélé au #PSG : « La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l’attitude requise pour tous nos joueurs. » (PSG) pic.twitter.com/cBBFhu6NJh — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 12, 2023

من جانبه، أكّد نادي “برشلونة”، في بيان له، أن “صفقة انتقال ديمبلي إلى “باريس سان جيرمان”، تمت بمبلغ 50.4 مليون يورو”، مشيرا إلى أن “ديمبلي رحل بعد 6 سنوات قضاها داخل النادي، بعدما خاض إجمالي 185 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 43 آخرين”.

توصل نادي برشلونة وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن انتقال ديمبيلي مقابل 50.4 مليون يورو. pic.twitter.com/ly60gNsuLm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 12, 2023