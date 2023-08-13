زالوجني يطلع رئيس الأركان البريطاني على مجريات "الهجوم المضاد"

أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أنه خلال زيارة رئيس أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، إلى كييف، تحدث عن الوضع في الجبهة ومسار الهجوم المضاد.

وكتب زالوجني عبر قناته على “تلغرام”، اليوم السبت: “شكلت زيارة رئيس أركان الجيش (البريطاني) الأدميرال السير توني راداكين، إلى كييف، لقاءً بناءً مع شركائنا البريطانيين”.

نفذنا جولة عمل في إحدى نقاط المراقبة، وأطلعنا الأدميرال راداكين بالتفصيل على الوضع في ساحة المعركة، وفي أعمالنا الهجومية والدفاعية، وناقشنا الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني.

وكشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في 10 آب/ أغسطس الجاري، أن “الولايات المتحدة أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه لشن هجوم مضاد، لكنه أبطأ مما نود، ومع بداية الخريف سيكون من الأصعب الاستمرار فيه”.

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في الأشهر التي سبقت الهجوم المضاد، قمنا بتلبية جميع الطلبات الواردة من” قائمة الشراء” الأوكرانية.

وأضاف: “لقد تلقوا كل ما قالوا إنهم يحتاجونه للهجوم المضاد… نواصل القيام بذلك، نحن مصممون لمواصلة تدريب القوات الأوكرانية، ولكن الأهم من ذلك أننا نوفر لهم الأدوات والأسلحة التي يحتاجونها لاختراق هذه الخطوط (الدفاعية)”.