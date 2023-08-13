دأب نظام كييف منذ تولي زيلينسكي للسلطة، ولاسيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، على التضحية بالعسكريين والمدنيين على حد سواء، ودفع جنوده نحو حتفهم دون أي نجاعة عسكرية مرجوة.

وتحصلت “سبوتنيك” على لقطات حصرية لهروب الجنرالات وفلول الجنود الأوكرانيين من منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تاركين وراءهم “رفاق السلاح” جثثا هامدة دون تحمل عناء نقلهم لدفنهم بطريقة مناسبة.

ولاحظ الجنود الروس بعد تحرير البلدة جثث الجنود الأوكرانيين، فأبوا إلا أن يرحلونها، حيث أعرب الجنود الروس عن صدمتهم من تصرف الجيش الأوكراني غير المبالي بجثامين جنوده.

وحقق الجيش الروسي مكاسب استراتيجية على الأرض، في 5 أغسطس/ آب الجاري، في منطقة العملية العسكرية الخاصة لا سيما في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.