الديوان الأميري الكويتي ينفي تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ

كشف الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أمير البلاد لعارض صحي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، مساء اليوم السبت، عن بيان للديوان الأميري الكويتي، نفى من خلاله ما تردد في وسائط التواصل الاجتماعي حول تعرض أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لعارض صحي طارئ، دخل على أثره المستشفى.

الديوان الأميري: صاحب السمو بخير ويتمتع بصحة طيبة.. ولا صحة إطلاقا لما تناقلته بعض وسائل التواصل حول تعرض سموه لعارض صحي طارئhttps://t.co/hqtK96jNTN#كونا #الكويت pic.twitter.com/pTzQFnEHy2 — كونا KUNA (@kuna_ar) August 12, 2023

وأكد الديوان الأميري الكويتي أنه “لا صحة إطلاقا لمثل هذه الأخبار الكاذبة، وأن حضرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة”.

وطالب الأميري الكويتي بضرورة توخي الحذر والدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار، مناشدا بوجوب الرجوع للديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية لمعرفة حقيقة مثل هذه الأخبار.

الكويت… تعيين نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر، في يونيو/ حزيران الماضي، أمرا أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وكان ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.