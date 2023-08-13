إعلام: الصين لم تدع بعض الزعماء الغربيين إلى منتدى "الحزام والطريق"

وقالت صحيفة “غلوبال تايم” الصينية، نقلًا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه “قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية”، بينما “لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة”.