مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا

وانهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا النيجيرية، الذي تم بناؤه قبل أكثر من 150 عاما، في أثناء صلاة العصر، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، إذ كان المسجد مكتظا بالمصلين في ذلك الوقت.