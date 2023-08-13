مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا

نشرت وسائل إعلام رسمية في نيجيريا، مقاطع مصورة للمسجد الذي انهار فوق المصلين، في ولاية كادونا شمالي العاصمة أبوجا، في حادثة خلفت 10 قتلى و30 جريحا، أمس الجمعة.
وانهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا النيجيرية، الذي تم بناؤه قبل أكثر من 150 عاما، في أثناء صلاة العصر، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، إذ كان المسجد مكتظا بالمصلين في ذلك الوقت.
UPDATED: Eight persons have died and seven others were injured when a mosque collapsed in Zaria Local Government Area of Kaduna State on Friday. pic.twitter.com/6J132fDQMF
— Channels Television (@channelstv) August 11, 2023
وأمر حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعد بمساعدة المتضررين من “الحادث المفجع”، في وقت أمر بدفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.
ويشار إلى أن انهيار المسجد يأتي بعد أكثر من 10 حالات مشابهة وقعت في نيجيريا، خلال العام الماضي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك