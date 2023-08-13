تركيا تعلن إطلاق صاروخ أبحاث فضائي

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، أمس السبت، عن نجاح اختبار صاروخ أبحاث فضائي تم تطويره بواسطة شركة “روكيتسان” التركية باستخدام خبرات محلية ووطنية.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن المؤسسة بيانا قالت فيه إن “الاختبار تم بنجاح في منطقة إينه أدا في ولاية قرقلار الواقعة في أقصى شمال غربي تركيا”.

وأكدت المؤسسة أن “الصاروخ تم تطويره باستخدام تقنيات هندسية متقدمة، في إطار جهود تركيا لتحقيق التقدم في مجال الفضاء”، وأشارت المؤسسة إلى أن “جميع الأنظمة الفرعية الحاسمة للصاروخ تم تطويرها محليا ووطنيا بواسطة شركة “روكيتسان”.

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من جانبه، صرح رئيس المؤسسة، خلوق غونغور، بأن “تركيا قد تجاوزت مرحلة هامة في تكنولوجيا الصواريخ”، وأضاف أن “الأبحاث الفضائية التركية ستحقق تقدما كبيرا بفضل مستوى تقنيات الصواريخ التي وصلت إليها البلاد”.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، انطلاق أول رائدي فضاء تركيين في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، نهاية عام 2023.