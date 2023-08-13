القوات الأوكرانية تقصف مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية

ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت، مساء أمس السبت، مراكز سكنية في الجمهورية بقذائف أمدها بها الـ”ناتو”.

دونيتسك- سبوتنيك. ونشر المكتب على قناته في “تلغرام” بيانا، قال فيه: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند، الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، على بلدة نيتايلوفا- مدينة دونيتسك (منطقتا كويبيشيف وكييفسك)، حيث تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم، وعند الساعة 20:20، أطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم باتجاه بلدة نيتايلوفا- مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيف)”.

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وأفادت الممثلية بأنه”في الساعة 21:05، تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155ملم باتجاه بلدة سيميونوفكا في منطقة ياسينوفاتسكي، وفي الساعة 21:20، ثلاث قذائف أخرى من ذات العيار”.

في السياق ذاته، أشار المكتب التمثيلي في البيان إلى أن “التشكيلات المسلحة لأوكرانيا استهدفت، عند الساعة 21.05، مدينة ماكيفكا بـ4 قذائف من عيار 155 ملم، وسبع قذائف من عيار 152 ملم على مدينة غورلوفكا، بين الساعة 22:10 و22:20 مساءً”.