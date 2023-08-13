اليمن… قوات مشتركة تسيطر على معسكر لـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي في أبين

سيطرت قوات مشتركة من وزارة الداخلية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، أمس السبت، على معسكر استراتيجي لـ”تنظيم القاعدة (المحظور ر في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها “درع الجنوب”، إن “القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية (سهام الشرق) ضمن حملة (سيوف حوس)، أحكمت السيطرة الكاملة على معسكر الحجلة الاستراتيجي التابع لـ”تنظيم القاعدة” الإرهابي في مديرية مُودية (شمال شرقي أبين)”.

وصرّح مدير أمن محافظة أبين العميد علي الذيب باعزب، بأن “القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في حملة (سيوف حوس)، تمكنت من تطهير معسكر الحجلة (يقع بين محافظتي أبين وشبوة)، وكافة المواقع المحيطة به”.

مقتل قائد يمني و5 من مرافقيه في كمين لتنظيم “القاعدة”

وأضاف العميد باعزب، أن “القوات المشتركة تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية والوديان والشعاب، التي تفر لها عناصر “تنظيم القاعدة” الإرهابي”.

وأكّد باعزب “استمرار الأجهزة الأمنية مسنودة بقوات الحزام الأمني وقوات محور أبين القتالي، في عملياتها الهادفة لاجتثاث ما تبقى من تواجد للإرهاب”.

يأتي هذا، بعد أيام، من إطلاق القوات الأمنية، يوم الأحد الماضي، حملة واسعة أسمتها “سيوف حوس” لتعقب عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي في مديرية مُودية شمال شرقي محافظة أبين الساحلية.

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يذكر أنه، يوم الخميس الماضي، قُتل قائد قوات الحزام الأمني (تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي)في محافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد، وأركان حرب القوات ذاتها النقيب صلاح اليوسفي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، إثر كمين نصبه تنظيم “القاعدة” الإرهابي في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.

جاء ذلك بعد مقتل وإصابة 8 جنود من ألوية الدعم والإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في كمين لـ”القاعدة” بعبوتين ناسفتين استهدفتا آلية في مديرية مُودية.