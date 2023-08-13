مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" الأمريكية تواصل خرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن طائرات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قد خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة، خلال اليوم السابق.

موسكو- سبوتنيك. وصرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، في إفادة صحفية، أمس السبت، بأن “طيران التحالف الذي يدعي مكافحة الإرهاب ويتزعمه الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يقوم برحلات جوية تتعارض مع بروتوكولات تفادي التصادم وتخالف الأجواء السورية”.

وتم توثيق 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم التي تم التوقيع عليها، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نتيجة لرحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم التنسيق بها مع الجانب الروسي.

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وأشار إلى أنه “تم تسجيل 18 انتهاكا في سماء مدينة التنف، التي تعبرها خطوط جوية دولية، وذلك من قبل 4 مقاتلات “إف-35″، ومقاتلتين من طراز “تايفون”، وطائرتي “رافال”، بالإضافة إلى مسيرتين من طراز “إم كيو-1 اس”.

يذكر أن طيران التحالف ارتكب 16 انتهاكا، يوم الجمعة الماضي، حيث قامت طائرتان من طراز “إف- 16” و 4 طائرات من طراز “إف- 35” وطائرتا “تايفون” وطائرتان من طراز “رافال” وطائرتان دون طيار من طراز “إم كيو 1-سي”، بالانتهاكات الجوية في منطقة التنف نهارًا.