الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر

أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، استعداده لفرض عقوبات على النيجر، وذلك دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة الديمقراطية.

بروكسل – سبوتنيك. وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية”.

ودان الاتحاد الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه، بحسب البيان.

وزير خارجية النيجر: خيار “إيكواس” العسكري عملية ضد محتجزي الرهائن

و جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للعودة إلى النظام الدستوري، ويرحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويكرر عزمه على البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة، بحسب البيان.

يذكر أن عسكريين في جيش النيجر كانوا قد أعلنوا، يوم الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

بوركينا فاسو توقف بث محطة إذاعية “انتقدت” المجلس العسكري في النيجر

وأعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عمر علي توراي، الخميس الماضي، أن “المجموعة وجهت رؤساء أركان الدفاع في دولها، بتفعيل قوات الاحتياطي بها بشكل فوري”، وذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر في أعقاب التمرد العسكري الأخير.