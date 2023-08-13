القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ7 قذائف من عيار 155ملم أمدها بها الـ"ناتو"

استهدفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، خلال ليل أمس السبت، بسبع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، والتي تم تزويدها لأوكرانيا من قبل الـ”ناتو”، حسبما أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في تطبيق “تلغرام”: “بعد الساعة 12:00، تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 2:05، تم استهداف منطقة غاليتسينوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم، و في الساعة 5:05، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي”.

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يذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتعتبر أبعد جزء من المدينة عن المركز، ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف، في عام 2014، لا تزال هذه المنطقة تتعرض لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا.

وزودت الولايات المتحدة والدول الغربية النظام الأوكراني بمدافع عيار 155 ملم، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف المدن والبلدات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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وفي وقت سابق، أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “المركز”، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان وتكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا.

وقال سافتشوك في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع ” المركز” خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعين للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا”.