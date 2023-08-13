رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي يلتقي وزيرة الخارجية النمساوية السابقة

أفاد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأنه أجرى لقاء وديا مع وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنايسل.

موسكو- سبوتنيك. وفي رده على سؤال حول اللقاء مع كنايسل، أكد سلوتسكي، قائلا: “بالطبع، هذا كان لقاء بين أصدقاء”، وأشار إلى أنه “لا يوجد حاجة للحديث عن انضمام كنايسل إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ أنها لا تحمل الجنسية الروسية”.

وكانت كارين كنايسل، تشغل منصب وزيرة الخارجية النمساوية، في الفترة من عام 2017 إلى 2019، وأعلنت كنايسل، في وقت سابق، لوكالة “سبوتنيك”، أنها غادرت النمسا بسبب التهديدات والمضايقات.

وصرحت كنايسل سابقا بأنها “تفكر بجدية في الانتقال إلى روسيا” والحصول على الجنسية الروسية والاستقرار فيها.

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وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، مؤسسات الاتحاد الأوروبي على البيروقراطية المفرطة وعدم القدرة على التفاوض.

وقالت كنايسل على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك: “يتطلب الأمر الكثير من الجهد التكنوقراطي لتطوير موقف تفاوضي. بالطبع، أنا أقدر حقيقة أن هناك فرصة للقاء شركائنا، وهناك مواقف معينة يجب أن نذكرها، لكننا نولي الكثير من الاهتمام لتطوير مواضيع للمناقشة، بدلًا من بناء الثقة، وهو بالضبط ما هو مفقود”.