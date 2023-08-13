القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “المركز”، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وكبدتها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا.

موسكو- سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع ” المركز” خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعين للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا”.

وأضاف سافتشوك أن “خسائر العدو بلغت أكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم”.

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كما أشار سافتشوك إلى أن “مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف، محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء “جايجر” 68 الأوكراني، وقضت على نحو 10 أشخاص و دمرت عربة قتالية مصفحة”.

وأردف سافتشوك، قائلا إن “أطقم القاذفات الروسية متعددة الأغراض ” سو – 34″ نفذت أربع ضربات بقنابل جوية موجهة ضد ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة ميداني في منطقة نيفسكوي بروليتارسكو”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن “طاقم المدفعية “دي 30″ عيار 122 ملم، من المنطقة العسكرية المركزية، دمّر المعقل والتحصينات الأوكرانية المموهة على اتجاه كراسني ليمان”.

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وقال قائد طاقم المدفعية، الذي يحمل إشارة “إثيوبيا”: “لقد عملنا بشكل جيد وأجبرنا العدو على الاستدارة، ومن ثم دمرنا اثنين من تلال العدو بالإضافة إلى الخنادق والمخابئ وكل ما كان في المنطقة”.

وبحسب وزارة الدفاع، فقد تم تنفيذ الضربة المدفعية بدعم من مشغلي الطائرات دون طيار، الذين يحددون الأهداف وينقلون الإحداثيات.