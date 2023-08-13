الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود دون وقوع خسائر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي دمّر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود، دون وقوع خسائر أو أضرار.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إنه “في حوالي الساعة الرابعة فجرا، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة دون طيار ضد مرافق في روسيا الاتحادية”.

وأفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “المركز”، ألكسندر سافتشوك، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن “القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان وكبدتها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا”.

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وقال سافتشوك في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع “المركز” خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعين للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا”.

وأضاف سافتشوك أن “خسائر العدو بلغت أكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم” .