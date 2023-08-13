البوارج الروسية تستهدف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية

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وأضاف المصدر أن “مواقع التنظيم الإرهابي، التي تم استهدافها تقع بين باديتي حمص وحماة”، مشيرا إلى أنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة متقاطعة مع عمليات استطلاع واسعة أجرتها القوات الجوية الروسية، تم تدمير أحد مقرات تنظيم “داعش”(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) بين باديتي حماة وحمص، بعد منتصف ليلة السبت”.

وأكّد المصدر أن “الاستهداف الصاروخي المركز تم عبر منصات أحد البوارج الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية”.

“داعش” تعلن مقتل زعيمها خلال اشتباكات في سوريا

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لـ”سبوتنيك”، يوم الجمعة الماضي، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف‌ دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن “مسلحين تابعين لتنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية “تي2″، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي”.