إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بإصابة شاب واعتقال آخر، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، لبلدتي عرابة واليامون في مدينة جنين، بحسب الوكالة.

وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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وكان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه وأصيب 4 آخرين، الجمعة الماضية، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم “طولكرم”.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات في البطن، والخاصرة، والقدم، والكتف، بحسب الوكالة.

فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.