مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وجاء في بيان الخارجية المصرية: “تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي، إلى 89 شخصا.

وقال حاكم ولاية هاواي جوش جرين، للصحفيين إنه “من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة… نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا”.

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا… فيديو

ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 شخصا، أصبحت الحرائق في هاواي، الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.